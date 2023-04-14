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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Batman'da vatandaşlara lokma tatlı dağıtıldı

AA

Batman'da vatandaşlara lokma tatlı dağıtıldı

BATMAN (AA) - AK Parti Batman İl Başkanlığınca, vatandaşlara lokma tatlısı ikram edildi.

AK Parti Batman milletvekili adayı Ferhat Nasıroğlu ve partililer teravih namazı sonrası vatandaşlara bir araya gelerek, lokma ikramında bulundu.

Dayanışmanın en güzel örneği olan ramazan ayında teravih sonrası vatandaşlarla buluştuklarını aktaran Nasıroğlu, "Ramazan ayı birlik ve beraberliğin zirvede olduğu bir önemli bir aydır. Bu kıymetli ayda, birliğimizi beraberliğimizi koruyalım ve kardeşliğimizi arttıralım." dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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