Batman'da bölünmüş yolda çökme meydana geldi

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BATMAN (AA) – Batman-Kozluk arasında bölünmüş yolda çökme meydana geldi.

Valilikten yapılan açıklamada, Batman-Üçyol bölünmüş yolun 13. kilometresinin 300 metrelik kısmında çökme meydana geldiği bildirildi.

Çökmeden dolayı gerekli trafik tedbirleri alındığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:



"Batman'a geliş yönü kapatılarak karşı yönden iki yönlü trafik akışı sağlanmaktadır. Yoldaki hasarın giderilmesine yönelik kaya dolgu ve onarım çalışmalarına ivedilikle başlanılmıştır. Yol çalışması yapılan yerde sürücülerin dikkatli olması, trafik işaretlerine uyması önem arz etmektedir."



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