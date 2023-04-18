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Batman'da 300 yetim çocuklara bayramlık yardımı

AA

Yedi Başak İnsani Yardım Derneği Batman Temsilciliğince 300 yetim çocuğa bayramlık giyim yardımı yapıldı.

Batman'da 300 yetim çocuklara bayramlık yardımı

BATMAN (AA) - Yedi Başak İnsani Yardım Derneği Batman Temsilciliğince 300 yetim çocuğa bayramlık giyim yardımı yapıldı.

Dernek temsilcisi Emrullah Aslan, her yıl geleneksel olarak yetim çocuklar ve ailelerine yönelik iftar programı düzenlediklerini söyledi.

Bu yıl ki etkinliğe 80 aile ve 300 yetim çocuğun katıldığın belirten Aslan, iftar öncesi de çocuklarla çeşitli yarışmalar düzenlediklerini ve oyunlar oynadıklarını kaydetti.

Amaçlarının bir nebze de olsan yetim çocukların yüzünü güldürmek olduğunu bildiren Aslan, "İftar sonrası çocuklarımıza bağışçılarımızın katkılarıyla bayramlık kıyafet dağıtımı yaptık. Dernek olarak yetim iftarı programımızı geleneksel hale getirdik. Katkı sunan herkese çok teşekkür ediyorum." dedi.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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