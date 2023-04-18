Batman'da okullara 300 masa tenisi dağıtıldı

Her gün 3,5 litre su içerseniz vücudunuzda ne olur?

BATMAN (AA) - Batman İl Özel İdaresince okullara 300 masa tenisi dağıtıldı.

Vali Ekrem Canalp, İl Özel İdaresi bahçesinde düzenlenen törende, merkez, ilçe ve köy okullarına 300 masa tenisi dağıtımı yaptıklarını söyledi.

Proje maliyetinin düşük ancak anlamlı olduğunu belirten Canalp, "Sporu gençliğe ve tabana yaymak için çok güzel bir fırsat. Özellikle sporu çocuklara, gençlere sevdirebilmek için de çok güzel ve çok anlamlı bir fırsat." dedi.

İl Özel İdare Genel Sekreteri Abdulkadir Özer de iki aşamalı gerçekleştirilen proje ile 300 masa tenisini okullara kazandırıldığını aktardı.

Törene, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Adem Taşkın, Belediye Başkan Yardımcısı Fevzi Bakır, Milli Eğitim İl Müdürü Mahmut Kurtaran, İl Özel İdare Genel Sekreteri Abdulkadir Özer, Gençlik ve Spor İl Müdürü Mehmet Şafi Özperk, okul müdürleri ve öğrenciler katıldı.





Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.