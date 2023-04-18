Batman'da bir ayda düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 14 kişi tutuklandı

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BATMAN (AA) - Batman'da jandarmanın bir ayda düzenlediği operasyonlarda gözaltına alınan 68 şüpheliden 14’ü tutuklandı.



Valilikten yapılan açıklamada, Batman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce uyuşturucu ile mücadele kapsamında çalışma yürütüldüğü bildirildi.

Son bir ayda İlçe Jandarma komutanlıkları ile birlikte düzenlenen operasyonlarda 68 şüpheli gözaltına alındı.

Yapılan aramalarda, 7 kilo 3 gram skunk, 2 kilo 164 gram kubar esrar, 519 gram toz esrar, 491 uyuşturucu nitelikte hap, 55 gram metamfetamin, 3 hassas terazi, uyuşturucu kullanma aparatı, tabanca ve 7,65 milimetre 5 fişek ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerin ardından adli makamlara sevk edilen 68 şüpheliden 14’ü tutuklandı, 54’ü adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.









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