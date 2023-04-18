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Batman'da Umut Kervanı Vakfı'nın iftar programına HAKSİAD'dan destek

AA

Batman'da Umut Kervanı Vakfı'nın iftar programına HAKSİAD'dan destek

BATMAN (AA) - Batman'da Umut Kervanı Vakfı tarafından ramazan boyunca süren iftar programına HAKSİAD şubesi de 1000 kişilik yemek ile sponsor oldu.

Umut Kervanı Vakfı Batman Şubesi, ramazan boyunca Aram Tigran Parkı'nda depremzedelerin de bulunduğu vatandaşlara iftar yemeği veriyor.

HAKSİAD Batman Şubesi de bu yardım faaliyetine 1000 kişilik yemek için sponsor olarak katkı sundu.

HAKSİAD Batman Şube Başkanı Cemal Çetiz de Umut Kervanı Vakfının ramazan boyunca süren iftar programına 1000 kişilik yemek için sponsor olmak istediklerini belirtti.

.” söyledi.

Verilen iftar yemeğine yüzlerce aile katıldı. İftar çadırında yer bulamayan vatandaşlar parkta çimenlerin üzerinde oruçlarını açtı.

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