Kozluk'ta hazırlanan proje ile kaya tuzundan lamba üretiliyor

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BATMAN (AA) - Batman'ın Kozluk ilçesinde hayata geçirilen "Kozluk Kaya Tuzunu Çeşitlendirme Projesi" kapsamında kaya tuzundan lamba üretimi yapılıyor.



Kozluk Kaymakamlığı öncülüğünde hazırlanan ve Halk Eğitim Merkezince yürütülen proje kapsamında kaya tuzundan lambanın yanı sıra sabun ve yastık üretilmesi için de çalışmalar sürüyor.

Kaymakam Ekrem Güngör, Kozluk'ta tuz üretiminin dört asırdır devam ettiğini söyledi.

İlçenin Çayhan, Derince, Tuzlagözü köyleri ile çay mevkisinde bulunan madenlerden çıkarılan tuzdan çeşitli ürünler elde etmek için proje hazırladıklarını ifade eden Güngör, bu kapsamda tuz lambası, sabun ve yastık üretim çalışmalarının sürdüğünü belirtti.

Tuzun katma değerini daha yüksek hale getirmek ve tuz üretiminde istihdamı artırmak için çalıştıklarını dile getiren Güngör, destekleri dolayısıyla Vali Ekrem Canalp'a da teşekkür etti.

Kozluk Halk Eğitim Merkezi Müdürü İshak Aksoy, ürettikleri kaya tuzu lambalarından Kaymakam Güngör'e hediye etti.







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