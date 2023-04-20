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Batman'da Umut Kervanı Vakfı ramazanda 22 bin kişiye iftar yemeği verdi

AA

Batman'da Umut Kervanı Vakfı ramazanda 22 bin kişiye iftar yemeği verdi

BATMAN (AA) - Umut Kervanı Vakfı Batman Şubesi, ramazan ayı boyunca yaklaşık 22 bin kişiye iftar yemeği verdi.

Ramazan ayının ilk günlerinden itibaren Aram Tigran Parkı'nda "iftar sofrası" adıyla iftar çadırı kuran Umut Kervanı Vakfı, gelecek yıllarda da iftar yemeği ikramını devam ettirmek istiyor.

Umut Kervanı Vakfı Batman Şube Başkanı Salih Güzel, iş adamları ve hayırsever vatandaşlar olarak ihtiyaç sahipleri ile köprü olduklarını belirten Umut Kervanı Vakfı Batman Şube Başkanı Salih Güzel, ramazan boyunca 22 bin kişiye iftar yemeği ikramında bulunduklarını belirtti.

Güzel, "Allah katkı sunan, destek veren, gelip hizmet eden tüm kardeşlerimizden razı olsun inşallah." dedi.



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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