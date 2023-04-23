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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sason Kaymakamı Mete'den şehit ailesine bayram ziyareti

AA

Sason Kaymakamı Mete'den şehit ailesine bayram ziyareti

BATMAN (AA) - Sason Kaymakamı Murat Mete, geçen yıl Pençe-Kilit Operasyonu'nda yaralanan ve sevk edildiği Hakkari Sahra Hastanesinde şehit olan Piyade Uzman Çavuş Faim Bozkurt'un ailesini Ramazan Bayramı dolayısıyla ziyaret etti.

Eşi Pınar Mete ile Bozkurt ailesini ziyaret eden Mete, aile fertlerinin bayramını kutladı.

Mete, şehit ailelerinin çok değerli olduğunu belirterek, "Devletimiz ve milletimiz şehitlerimizin emaneti olan ailelerine bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da sahip çıkmaya devam edecektir." dedi.

Ziyarete katılan İlçe Müftüsü İbrahim Yaman da tüm şehitler için dua etti.

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