Sason'da heyelan nedeniyle kapanan grup köy yolu ulaşıma açıldı

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BATMAN (AA) - Sason ilçesinde heyelan nedeniyle kapanan grup köy yolu yürütülen çalışma ile ulaşıma açıldı.



İlçede heyelan nedeniyle kapanan Derince-Kaleyolu grup köy yolunun ulaşıma açılması için yürütülen çalışmalar tamamlandı.

Ekiplerin çalışmaları sonucu yol ulaşıma yeniden açıldı.



İlçe Özel İdare Müdürü Yakup Şimşek, yaklaşık 30 köyün kullandığı grup yolun 2 gün süren çalışmayla tekrar ulaşıma açıldığını belirterek, Ramazan Bayramı'nda da vatandaşların mağdur olmaması için çalışmaları sürdürdüklerini ifade etti.







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