Sason'da heyelan nedeniyle kapanan grup köy yolu ulaşıma açıldı

BATMAN (AA) - Sason ilçesinde heyelan nedeniyle kapanan grup köy yolu yürütülen çalışma ile ulaşıma açıldı.
İlçede heyelan nedeniyle kapanan Derince-Kaleyolu grup köy yolunun ulaşıma açılması için yürütülen çalışmalar tamamlandı.
Ekiplerin çalışmaları sonucu yol ulaşıma yeniden açıldı.
İlçe Özel İdare Müdürü Yakup Şimşek, yaklaşık 30 köyün kullandığı grup yolun 2 gün süren çalışmayla tekrar ulaşıma açıldığını belirterek, Ramazan Bayramı'nda da vatandaşların mağdur olmaması için çalışmaları sürdürdüklerini ifade etti.