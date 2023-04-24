Tarım ve Orman Bakanı Kirişci, Batman'da konuştu:

BATMAN (AA) - Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, "Bu ülkenin birer seçmeni olarak götürüp sandıkta bu irademizi ortaya koymamız lazım. Koyalım ki dünyanın mazlum ve mağdur milletleri şöyle bir nefes alsın." dedi.

Siirt'teki temaslarının ardından Batman'a gelen Bakan Kirişci, valiliği ziyaret ederek, Vali Ekrem Canalp ve kurum temsilcileriyle bir araya geldi.

Valilik ziyareti sonrası kentte AK Parti'nin seçim bürosunun açılışına katılan Kirişci, buradaki konuşmasında, Türkiye Yüzyılı'nın acılarla dolu bir yüzyıl olmayacağını söyledi.

Bakan Kirişci, şöyle konuştu:

"Biz 15 Mayıs'ta Batman'da 5 milletvekilini seçiyor olmayacağız tek başına, Cumhurbaşkanımızı da seçiyor olmayacağız, dünyanın yıllardır tabiri yerindeyse vicdanı olan bir ismi, bir lideri, dünyanın genel güvenliği, istikrarı ve geleceği için Cumhurbaşkanımızı, 21 yıldan beri bu ülkeye hizmete kendini adamış lideri 5 yıl süreyle yeniden seçmiş olacağız. Dünyanın mağdur ve mazlum milletleri Türkiye'deki seçimi yakından takip ediyor. Bu ülkenin birer seçmeni olarak götürüp sandıkta bu irademizi ortaya koymamız lazım. Koyalım ki dünyanın mazlum ve mağdur milletleri şöyle bir nefes alsın. Çünkü onlar da haklı olarak bu seçimi takip ediyorlar. Dolayısıyla dua edenler çok. Bir hayli dua eden dünyanın dört bir yanına yayılmış insanlar var. Recep Tayyip Erdoğan'ı tanıyan tanımayan herkes için artık bu seçim çok önemli."

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