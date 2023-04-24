Bakan Kirişci, Batman'da tarım sektörü temsilcileriyle bir araya geldi:

BATMAN (AA) - Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, "Batman'da artık terör yok. İş insanlarının güvenliğiyle ilgili artık bir sorun yok. Burada insanlarımıza iş ve aş sağlamamız gerekiyor." dedi.

Bakan Kirişci, Batman Kültür Merkezi Konferans Salonu'nda tarım sektörü temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda, il için yürütülecek çalışmalara ilişkin bilgi verdi.

Batman'a son 20 yılda 6,7 milyar lira tarımsal destek yatırımı gerçekleştirdiğini anlatan Kirişci, şunları kaydetti:

"Bunun içerisinde ormanla ilgili yapmış olduğumuz yatırımlarımız da var. 2002 yılında sadece 8,4 milyon lira olan bir tarımsal destek bugün itibariyle 158,3 milyon liraya çıkmıştır. Batman'ı ayağa kaldıracağız. Kentte çok şükür bir güvenlik problemimiz yok. Batman'da artık terör yok. İş insanlarının güvenliğiyle ilgili artık bir sorun yok. Burada insanlarımıza iş ve aş sağlamamız gerekiyor. 2-3 ürün üreten şehir değil, ihtiyacımız olan ürünleri mümkün mertebe üreten şehir olmalıyız. Buna 'Kent Tarımı' adını veriyoruz."

"2023 yılı aynı zamanda yeni 100 yılın başlangıcı diyoruz. Cumhuriyetimizin 100 yılı geride kalıyor. Yeni 100 yıla adım atıyoruz." diyen Kirişçi, "Dolayısıyla bu Türkiye, 100 yılının ana ekseninde enerji ve sanayi önemli ama tarım ikamesi olmayan başka bir sektörle ikame edilemeyecek yegane sektördür. İnsanlığın var olduğu günden beri, insanlar yaşamak için mutlaka gıdaya ihtiyaç duymuşlardır. Tarım da vazgeçilmez bir stratejik sektör olarak kendini göstermiştir." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin jeotermal potansiyeli bakımından Avrupa'da birinci, dünyada ise yedinci sırada olduğunu kaydeden Kirişci, şöyle devam etti:

"Bizim yaklaşık 30 bin dekarlık jeotermal sera potansiyelimiz bulunmaktadır. Bu seraları buralarda hayata geçireceğiz. Domatesi buralarda üreten, ürettiklerini de Batmanlıya satan bir mekanizmayı ve diğer ürünleri de aynı şekilde üretmiş olacağız. Böylelikle ürün tazeliğini sağlayacağız. Burada lojistik önemli bir maliyet ve nakliye masraflarından kurtulmuş olacağız. Ayrıca istihdam sağlayacağız. Bir de egzoz emisyonu az olacağı için çevreyi korumuş olacağız."

Kirişci, Batman'a, Sera ve Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesi sözünü verdiklerini bildirdi.

Programın sonunda hibe desteğinden yararlanan Batmanlı üreticilere çekleri verildi.

Toplantıya, Batman Valisi ve Belediye Başkanı Vekili Ekrem Canalp, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Veysel Tiryaki, Bitkisel Üretim Genel Müdürü Mehmet Hasdemir, Hayvancılık Genel Müdürü Salih Çelik, AK Parti İl Başkanı Abdullah Akif Gür, Tarım ve Orman İl Müdürü Mehmet Aydın, kaymakamlar, ilçe belediye başkanları ve çiftçiler katıldı.

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