Gercüş Ovasında fıstık üreticilerinin çapa mesaisi başladı

BATMAN (AA) - Batman'ın Gercüş ilçesinde fıstık üreticilerinin çapa mesaisi başladı.

Yeşile bürünen Gercüş Ovası'nda fıstık yetiştiricileri, bahçelerini, yeşeren yabani otlardan temizliyor.



Fıstık ağaçlarının aralarını traktörle süren yetiştiriciler, ağaç diplerini de kazma ile çapalıyor

Yüceköy köyünde fıstık üreticisi Hüseyin Yılmaz, fıstık ağaçları için bakım yapmanın önemli olduğunu belirtti.



Köyde buğday, arpa, soğan ve mercimeğin yanı sıra fıstık da yetiştirdiklerini belirten Yılmaz, zamanla kuruyan ağaçların yerine de yenilerini diktiklerini ifade etti.



Yılmaz, 13 yaşında olan kadar 3 yaşında olan ağaçların da bulunduğunu ifade ederek, "Geçen seneye göre bu sene yağmur çok yağdı, faydasını göreceğiz. İnşallah hasatta bereket yaşanacak. Makineleşme ile üretim alanlarımız da genişledi. Üretim hem ülkemiz hem de bizim için önemli. Bunu için çabalıyoruz." dedi.

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