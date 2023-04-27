Batman'da sahte para ile alışveriş yapan şüpheli yakalandı

BATMAN (AA) - Batman'da sahte para ile alışveriş yaptığı iddia edilen şüpheli yakalandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sattığı telefon karşılığında kendisine sahte para verilerek dolandırıldığını belirten A.Y'nin müracaatı üzerine çalışma başlattı.
Çalışma kapsamında, A.Y'ye sattığı telefona karşılık 13 bin 300 lira sahte para verdiği tespit edilen H.O. gözaltına alındı.
Şüphelinin adresinde yapılan aramada, sahte paralar ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerin ardından adli makamlara sevk edilen zanlı hakkında ev hapsi tedbiri uygulanmasına karar verildi.