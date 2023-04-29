Batman'da yaşa dışı ilaç sevkiyatı yapan şüpheli yakalandı

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BATMAN (AA) - Batman'da yaşa dışı ilaç sevkiyatı yapan şüpheli gözaltına alındı.



Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kargo üzerinden farklı illere yasa dışı yollardan piyasaya sürülmek üzere ilaç gönderileceği bilgisinin alınması üzerine çalışma başlatıldı.

Reçetesiz, faturasız, üzerinde barkod bulunmayan, saklama ve nakil koşullarına aykırı olarak başka bir ile sevk edilmek üzere olan toplam 137 koli içerisinde 13 bin 449 serum, antibiyotik, ağrı kesiciye düzenlenen operasyonla el konuldu.

Operasyonda, "kişilerin hayat ve sağlığını tehlikeye sokacak biçimde ilaç yapma veya satma" suçundan gözaltına alınan E.A. çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



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