Sason'da açan ters laleler görsel güzellik oluşturdu

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BATMAN (AA) - Batman'ın Sason ilçesi kırsalında yetişen ters laleler güzel görüntü oluşturdu.



Yüksek kesimlerde doğal yetişen laleler "ağlayan gelin" olarak da biliniyor.



Siirt’ten gezi kapsamında Sason'un Topluca köyü Güveç mezrası mevkisindeki ters laleleri görmeye gelen avukat Adnan Toprak, buraların doğa harikası olduğunu belirterek endemik bitkilerin fotoğraflarını çektiklerini, ters laleleri görme fırsatı bulduklarını söyledi.



Siirt Üniversitesinde araştırma görevlisi Mehmet Özdemir de aynı günde 4 mevsimi yaşadıklarını anlatarak, "Kar gördük, güneşi gördük, yağmuru gördük, ters laleleri gördük. İlk defa böyle bir duruma şahit oluyoruz. Bizim için gerçekten güzel bir gündü. Buraların mutlaka tanınması ve tanıtılması lazım." dedi.



Avukat Tahir İmret de ilçeyi görmenin mutluluğunu yaşadığını anlatarak, "Bizim için bir hayaldi buraları görmek. Herkesin gelip bu güzellikleri yaşamasını istiyoruz." ifadelerini kullandı.

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