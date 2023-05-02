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İBB Başkanı İmamoğlu, Batman'da "Halk Buluşması"nda konuştu:

AA

İBB Başkanı İmamoğlu, Batman'da "Halk Buluşması"nda konuştu:

BATMAN (AA) - İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Vatanımızın tek karış toprağına zarar, parçalanma getirmeyecek yola baş koyduk, asla vazgeçmeyeceğiz." dedi.

İnsan Hakları Caddesinde düzenlenen "Halk Buluşması"nda konuşan İmamoğlu, Batman'ın Mezopotamya'nın kadim tarihinde yer alan bir kent olduğu kadar yeni bir şehir de olduğunu söyledi.

Devletin dininin adalet olduğunu belirten İmamoğlu, “Milletçe bu canım memleketin hep birlikte eşit hissedarlarıyız." dedi.

İnsanların birbirinden farkı olmadığını dile getiren İmamoğlu, şöyle konuştu:

"Birbirimizden farkımız yok, benim hiçbirinizden farkım yok, eşitiz. Makam ne olursa olsun, milletin tek bir ferdine haksızlığa, ayrımcılığa ve vatandaşımızın hakkını korumayan hiçbir şeye müsaade etmeyeceğiz. Vatandaşımızın her türlü hakkını koruyacağız. Vatanımızın tek karış toprağına zarar, parçalanma getirmeyecek yola baş koyduk, asla vazgeçmeyeceğiz. Bu duygu bize Türkiye Cumhuriyeti'nin emanetidir, Atatürk'ün emanetidir. Bu ebediyen sürecek."

Devletin vatandaşına gücünü değil şefkatini göstermesi gerektiğini dile getiren İmamoğlu, "Devlet vatandaşını, çocuğunu, kadınını, gencini sever, onların yüreğini ısıtır, onlara şefkatini gösterir, gücünü değil. Vatan, millet, bayrak hepimizin, hep birlikte Türkiye Cumhuriyeti Devleti'yiz." ifadelerini kullandı.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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