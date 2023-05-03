Batman'da düzenlenen operasyonda 3 kilo 358 gram skunk ele geçirildi

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BATMAN (AA) - Batman'da 3 kilo 358 gram skunk ile yakalanan zanlı tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, bir ihbarı değerlendiren İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 25 Nisan'da bir adrese operasyon düzenlendi.

Burada yapılan aramada, 3 kilo 358 gram skunk bulundu. Operasyonda, uyuşturucuyla ilgisi görülen şüpheli Ş.F. yakalandı.

Zanlı, çıkarıldığı savcılıkça sevk edildiği sulh ceza hakimliğince "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçundan tutuklandı.

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