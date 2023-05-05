Gercüş'te depremzedeler yararına kermes

BATMAN (AA) - Gercüş ilçesinde Gercüş Anadolu Lisesi tarafından depremzedeler yararına kermes düzenlendi.
Gercüş Anadolu Lisesi Okul Müdürü Orhan Aydemir, Öğretmenevi bahçesinde deprem felaketinden etkilenen öğrencilere yardım amaçlı öğrencileri ve öğretmenleri tarafından kermes düzenlendiğini söyledi.
Kermesin tüm gelirinin depremden etkilenen Şanlıurfa'da seçilecek kardeş okula gönderileceğini aktaran Aydemir, kermesin yoğun bir katılımla yapıldığını belirtti.
Aydemir, kermese destek verenlere teşekkür etti.