Batman'da gelincikler güzel manzara oluşturdu

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BATMAN (AA) - Gercüş ilçesinde arpa ve buğday tarlalarında açan gelincikler, doğaya renk kattı.



İlçede havaların ısınmasıyla açan gelincikler, güzel görüntüler ortaya çıkardı.



Gelinciklerle tarlalar çeşitli renklere boyandı. Bazı vatandaşlar gelincik açan tarlalarda fotoğraf çektirdi.

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