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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Akıllı sulama sistemi geliştiren Batmanlı öğrenciler TEKNOFEST'te üçüncü oldu

AA

Akıllı sulama sistemi geliştiren Batmanlı öğrenciler TEKNOFEST'te üçüncü oldu

BATMAN (AA) - TEKNOFEST THavacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nde Batman Türk Telekom Anadolu Lisesi öğrencileri, İklim Değişikliği Araştırma Projeleri Yarışması Su Araştırmaları dalında üçüncü oldu.

Okul müdürü Mehmet İsen, yaptığı açıklamada, bir danışman öğretmen ve 3 öğrencinin beş aylık çalışması neticesinde hazırlanan projenin TEKNOFEST yarışmaları kapsamında Türkiye üçüncüsü olduğunu söyledi.

Okul olarak ulusal ve bölgesel düzeyde düzenlenen bütün proje yarışmalarına katıldıklarını ve birçok derece elde ettiklerini aktaran İsen, "Öğrencilerimizin büyük bir azim ve istekleri var bu çalışmalarda. Girmiş olduğumuz yarışmalarda birçok derecemiz var. Bundan sonraki hedefimiz yarışmalarda birincilikleri elde edebilmek." dedi.

İsen, amaçlarının gelecekte yeni buluşlara imza atan gençler yetiştirmek olduğunu kaydetti.

Öğrencilerden Neva Kunut da projelerinin tarımdaki sulamada tasarruf sağladığını anlattı.

Mediye Çiftçi ise mobil uygulama ile çalışan akıllı su sisteminin hem sudan tasarruf sağlandığını hem de çiftçinin tarlasına gitmeden sulamasını yapabileceğini söyledi.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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