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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

HDP Eş Genel Başkanı Sancar, Batman'da konuştu:

AA

HDP Eş Genel Başkanı Sancar, Batman'da konuştu:

BATMAN (AA) - HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, "Değişim sizin elinizde. Herkes ama herkes bugününe sahip çıkmak, geleceğini aydınlık üzerine kurmak için mutlaka her saniye, her dakika çalışmalıdır." dedi.

Sancar, Batman'da 8 Mart Kadın Parkı'nda düzenlenen mitingde yaptığı konuşmada, ülkede genç nüfusun en yüksek olduğu iller arasında Batman'ın da bulunduğunu söyledi.

"Değişim sizin elinizde. Herkes ama herkes bugününe sahip çıkmak ve geleceğini aydınlık üzerine kurmak için mutlaka her saniye her dakika çalışmalıdır. Gençler, kimse sandığa gitmemezlik etmesin." diyen Sancar, 14 Mayıs'taki seçimlerin önemine değindi.

Batmanlı vatandaşlardan seçimde destek istediklerini belirten Sancar, sandık başına gidildiğinde 2 oy pusulası olacağını hatırlattı.

Sancar, "Biri milletvekilliği, diğeri Cumhurbaşkanlığı için. Milletvekili seçimi için önünüze uzun bir pusula gelecek. Hiç tereddüt etmeyin, asla yanlış yapmayın. O pusulada tek mühür kullanacaksınız. Bir mühür var. O da Yeşil Sol ağacının altına basılacak. Cumhurbaşkanlığı seçiminde de önünüze kısa bir pusula gelecek. Dört resim var. Orada da kime oy vereceğinizi biliyorsunuz. Sandıklar size emanet. Bu seçimde Yeşil Sol Parti'yi en güçlü şekilde Meclis'e göndermenizi istiyoruz." diye konuştu.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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