Batman'da 6. sınıf öğrencisi 6 ayda hafız oldu

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BATMAN (AA) - Batman Gazi Anadolu İmam Hatip Lisesi ve Erkek Hafızlık Proje Ortaokulu 6. sınıf öğrencisi İzzet İpek, Kur'an-ı Kerim'i 6 ayda ezberledi.

İpek, 5. sınıfta hafızlık hazırlık sürecini tamamladıktan sonra 6. sınıfta Kur'an-ı Kerim'i ezberlemeye başladığını söyledi.



Kur'an-ı Kerim'i ezberleyeme başladığında önce günde bir sayfa ezberleyebildiğini ancak ilerleyen zamanda ezberlediği sayfa sayısının da arttığını ve günde 4 sayfaya kadar çıktığını dile getiren İpek, "6 ayda ezberleyeceğimi düşünmemiştim. Çalışırsanız her şey olur." dedi.

İpek'e eğitim veren Muhammet Enes Evin öğrencisinin 6 ay gibi kısa bir sürede hafızlığını tamamladığını belirterek, İpek'in hafızlık ve okuldaki eğitimlerinin yanı sıra sportif faaliyetler de yürüttüğünü kaydetti.



Evin, "Hem kendi gayreti hem de bizim yardımlarımızla kısa sürede hafızlığı bitirdi." ifadesini kullandı.



Okul müdürü Mehmet Nezir Ceylan da okulda örgün eğitimle birlikte iki yıldır hafız da yetiştirdiklerini belirtti.

Okula büyük ilgi olduğunu anlatan Ceylan, "Yaklaşık 80 öğrencimiz bulunmakta. Bu yıl da mezun vereceğiz. Okulumuza öğrencileri sınavla alıyoruz. Geçtiğimiz yıl 80 kişi sınavımıza başvurmuştu. Bu yıl sınav için 150 kişi başvuru yaptı ve başvurular sürüyor." diye konuştu.









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