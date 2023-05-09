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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Batman'da Necat Nasıroğlu Külliyesi yarın açılıyor

AA

Batman'da Necat Nasıroğlu Külliyesi yarın açılıyor

BATMAN (AA) - Batman'da yapımına 3 yıl önce başlanan Necat Nasıroğlu Külliyesi'nin yarın hizmete gireceği bildirildi.

Necat Nasıroğlu Vakfı tarafından 2020 yılında 164 bin metrekarelik alan üzerinde inşasına başlanan külliyenin yapımı tamamlandı.

Külliyede, 8 bin kişinin aynı anda ibadet edebileceği dijital kubbeli cami, 300 kişilik kütüphane, 1000 kişilik konferans salonu, 600 kişilik taziye evi, Kur'an kursu, gençlik merkezi ve otopark bulunuyor.

Ayrıca külliyenin hemen yanına da bir bilim merkezi inşa ediliyor.

Necat Nasıroğlu Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Ferhat Nasıroğlu, kentte yapımına başlanan millet bahçesinin de külliyeye entegre edileceğini, böylece kenti kucaklayan devasa bir yaşam alanının Batmanlılara hizmet vereceğini söyledi.

Camide dijital teknoloji ve yapay zekaya yer verdiklerini kaydeden Nasıroğlu, şöyle konuştu:

"Külliyenin merkezinde büyük bir camimiz var. Camimizde yeni neslin teknolojiye olan ilgilisini de düşünerek dijital teknolojiye de yer verdik. Ana mimari Selçuklu ve Eyyübi mimarisi. Camimizin kubbesinde bir dijital kubbe yaptık. Bu son derece keyifli ve Türkiye'de ve dünyada benzeri olmayan bir uygulama. Külliye açılışı 10 Mayıs'ta kente gelecek olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından gerçekleştirilecek."



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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