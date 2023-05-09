Batman'da minik öğrencilerden sokak hayvanları için barınak

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BATMAN (AA) - Batman'ın Gercüş ilçesinde ilkokul öğrencileri sokak hayvanları için barınak yaptı.

Cumhuriyet İlköğretim Okulu öğrencileri, öğretmenlerinin desteğiyle değerler eğitimi kapsamında sokak hayvanları için çeşitli malzemelerden 50 barınak hazırladı.

Barınaklar, ilçedeki farklı noktalara bırakılmadan önce okul bahçesinde sergilendi.

Okul Müdürü Edip Ekmen yaptığı açıklamada, öğrencilerine küçük yaşta hayvan sevgisi ve merhamet duygusu kazandırmak için böyle bir çalışma gerçekleştirdiklerini söyledi.

Ekmen, çalışmada emeği geçen herkese teşekkür etti.

İlçe Kaymakamı Muhammed Öztaş ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Şahabettin Konakçı da sergiyi gezdi.



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