Batman’a 3 aracın karıştığı trafik kazasında 1 kişi yaralandı

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BATMAN (AA)- Batman’da 3 otomobilin karıştığı trafik kazasında 1 kişi yaralandı.



Merkez Turgut Özal Bulvarında Mahsum Baran yönetimindeki 45 AID 951 plakalı otomobil, 72 AAU 506 ile 35 AYN 903 plakalı otomobillerle çarpıştı.

Kazada otomobil sürücüsü Baran yaralanırken, diğer araçlarda maddi hasar oluştu.

İhbar üzerine 112 Acil Sağlık ve polis ve ambulans ekipleri yönlendirildi.

Aracında sıkışan Baran, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile çıkartılırken, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kazaya karışan araçlar çekici tarafından kaldırıldı.













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