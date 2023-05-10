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HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu, AK Parti'nin Batman mitinginde konuştu:

AA

HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu, AK Parti'nin Batman mitinginde konuştu:

BATMAN (AA) - Hür Dava Partisi (HÜDA PAR) Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, "Sizin şu son 20 yıldaki kazanımlarınıza göz dikmiş olan ulusal ve küresel vesayet odakları bugün 7'li masanın arkasına kümelenip pusuya yatmış durumdalar." dedi.

Yapıcıoğlu, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Batman'da Valilik önünde düzenlenen AK Parti mitinginde vatandaşlara hitap etti.

Parti olarak yaptıkları istişarelerde 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı destekleme kararını aldıklarını, parlamento seçimlerinde parti olarak AK Parti listelerinde yer aldıklarını belirten Yapıcıoğlu, Batman'da da partilerinden bir adayın listede bulunduğunu bildirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde son 20 yılda Türkiye'de çok ciddi mesafeler kat edildiğini aktaran Yapıcıoğlu, halkın önemli kazanımlar elde ettiğini kaydetti.

Yapıcıoğlu, bu kazanımları, yeni kazanımlarla daha ileri bir seviyeye taşımak ve daha kalıcı hale getirmek istediklerini ifade ederek, şöyle konuştu:

"Bunun yolunun da sizlerin inanç değerlerinizle uyumlu olacak tamamen sivil ve özgürlükçü yeni bir anayasa yapmaktan geçtiğine inanıyoruz. Tüm toplumsal kesimlerin içerisinde kendisini bulacağı, kimseyi ötekileştirmeden, toplumda herhangi bir ideoloji dayatmayan, vesayetçi anlayışlardan arındırılmış, sivil ve özgürlükçü bir anayasadan bahsediyoruz. Ancak bunun için her zamankinden daha güçlü desteğinize ihtiyacımız var. Sizin şu son 20 yıldaki kazanımlarınıza göz dikmiş olan ulusal ve küresel vesayet odakları bugün 7'li masanın arkasına kümelenip pusuya yatmış durumdalar. Bugün Amerika'sıyla, İngiltere'siyle, bilumum İslam ve insanlık düşmanı emperyalistler kimi destekliyor, kimleri hedef alıyor; Biden'in açıklamaları ortada. Fransız ve İngiliz basınının manşetlerini görüyorsunuz. Kendilerine Türkiye'yi peşkeş çekecek bir sömürge valisi arıyorlar ve hepsi de 7'li masanın adayını destekliyorlar. Yani sayın Cumhurbaşkanımızın tabiriyle bay bay Kemal'i."

"İmamı Şafii'ye sormuşlar, 'Fitne zamanı halkı tutanları nasıl anlarız?' diye. Demiş ki 'Düşman oklarını takip ediniz. O sizi hak ehline götürür.' Tüm oklar nereye yönelmiş? Sayın Cumhurbaşkanımıza, Cumhur İttifakı'na." diyen Yapıcıoğlu, hepsinin birden saldırdığını anlattı.

Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 300 milyar dolar bulduğuna ilişkin konuya değinen Yapıcıoğlu, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Kimse bu parayı onlara vermez. Hadi diyelim ki verdi. Peki bu parayı nasıl geri ödeyecekler. Bu para vatandaşlarımıza kaç milyar dolarlık bir faiz yükü bindirecek ve bunun karşısında acaba Türkiye'den ne isteyecekler? Bütün bunların hesabını yapmak gerekiyor. Bu parayı verenler, 'Siz kenara çekilin, sizin memleketinizi bundan sonra biz idare edeceğiz.' diyecekler. Bunların heybesinde sadece boş vaatler var. Sadece ham hayal satıyorlar. Ya tutarsa diye. Aslında vadettikleri şey bağımlılıktır, bağımsızlıktan vazgeçmektir."

Yapıcıoğlu, seçimlere 4 gün kaldığını belirterek, bu süreçte herkesin çalışmasını istedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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