Balpınar beldesinde Millet Bahçesi yapılıyor

BATMAN (AA) - Batman'ın Balpınar beldesinde Millet Bahçesinin yapımına başlandı.

Balpınar beldesinde 10 dönümlük alanda, yaklaşık 5 milyon liraya mal olacak Millet Bahçesi yapılıyor.



Çalışmaların sürdüğü Millet Bahçesinde incelemelerde bulunan Balpınar Belediye Başkanı Hüseyin Geylani, Millet Bahçesi projesini Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çok önemsediğini söyledi.



Geylani, şöyle konuştu:



"Burada tüm bireylerin istifade edebileceği bir alan oluşuyor. Balpınar beldemizde böyle bir alan oluşturulmasından dolayı çok mutluyum. Bizim dönemimizde yapılması da bizim açımızdan çok önemli. Millet Bahçesi güzel olacak. İçerisinde sosyal aktivite ve piknik alanları, spor tesisleri, yürüyüş yolları bulunacak. Ayrıca bu alana çeşitli tür ve cinste onlarca yeni ağaç dikilecek."

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