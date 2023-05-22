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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Batman'da köy köy gezerek 40 çeşit ata tohumuna ulaştılar

AA

Batman'da köy köy gezerek 40 çeşit ata tohumuna ulaştılar

BATMAN (AA) - İBRAHİM TOPRAK - Batman Tarım ve Orman İl Müdürlüğünce yürütülen ata tohumlarının tespit çalışmaları kapsamında 40 farklı yerli tohuma ulaşıldı.

Batman'da yüzyıllardır kullanılan ve nesilden nesile aktarılarak bugüne ulaşan ata tohumlarının korunması ve ekonomik değerinin artırılması amacıyla Tarım ve Orman İl Müdürlüğünce çalışma başlatıldı.

Bu kapsamda uzman ekipler köy köy gezerek çiftçilerin elinde bulunan ata tohumlarından numuneler aldı.

Pirinçten sumağa, cevizden incire, kavundan bibere 40 farklı tohuma ulaşan ekipler, çalışmalarını sürdürüyor.

Ata tohumlarının tespiti tamamlandıktan sonra hazırlanacak proje ile isimlendirme, tescil ve çoğaltma işlemleri yapılacak.

Böylece bugüne ulaşan tohumlar hem muhafaza edilecek hem de çoğaltılıp ekonomiye kazandırılarak gelecek nesillere aktarılacak.

- "İstiyoruz ki bunlar kaybolmasın"

Tarım ve Orman İl Müdürü Mehmet Aydın, AA muhabirine, Tarım ve Orman Bakanlığının 2017 yılında ata tohumlarının tespiti, tescili ve çoğaltılıp kayıt altına alınması yönünde bir çalışma başlattığını söyledi.

Ata tohumlarının varlığının araştırılması konusunda Batman'da da bu yıl çalışma başlattıklarını ifade eden Aydın, "İlgili teknik personelimizi görevlendirdik. Neredeyse bütün köylerimizi dolaştık. Yüzyıllardır kullanılan tohumları araştırdık ve birçoğuna da ulaştık." dedi.

Bu tohumların kaybolmasını istemediklerini belirten Aydın, "Sason'da yüzyıllardır bulunan bir cevizimiz var. Yine Sason ve Kozluk'ta yetişen bir sumağımız var. İlimize has iki çeşit incirimiz var Hasankeyf bölgesinde. Sason'da iki çeşit cevizimiz var. Gercüş bölgesinde pirincimiz var. Kozluk'ta domatesimiz var. Bölgeye has biber ve fasulyemiz var. 40 civarında tespit ettiğimiz ata tohumlarımız var. Bunlar yıllardır doğada kendiliğinden yetişen ürünler. İstiyoruz ki bunlar kaybolmasın, gelecek nesillerimiz de bunlardan istifade etsin." diye konuştu.

- "Vatandaşlar daha sağlıklı gıdalar tüketecek"

Toplanan tohumların önce kayıt altına alınacağını, ardından tescil ve çoğaltılması için proje hazırlayacaklarını dile getiren Aydın, böylece ata tohumlarını halkın hizmetine sunacaklarını ifade etti.

Aydın, ata tohumunun önemine ilişkin şunları kaydetti:

"Bu tohumların çoğaltılması ve adaptasyonu sorunu olmaz. Yeni bir tohum geldiği zaman adaptasyon sorunu oluyor, uzun yıllar araştırma ve deneme yapmak gerekiyor. Bunlar doğallığı bozulmamış bitkiler. Ata tohumlarıyla elde edilen ürünlerin çoğalmasıyla vatandaşlar daha sağlıklı gıdalar tüketecek. Ata tohumları Batman adına tescillenecek ve tüm vatandaşların istifadesine sunulacak."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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