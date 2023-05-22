AK Parti Batman Milletvekili Nasıroğlu, Gercüş'te düzenlenen köy şenliğine katıldı

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BATMAN (AA) - AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu, Gercüş ilçesinin Yayladüzü köyünde geleneksel olarak düzenlenen şenliğe katıldı.



Köyde vatandaşlarla bir araya gelen Nasıroğlu, birlik ve beraberliğin önemine değinerek, böyle etkinliklerin insanların kaynaşmasına vesile olduğunu söyledi.



Daha sonra şenlikte yemek ikramı yapıldı.

Şenliğe, Gercüş Belediye Başkanı Gündüz Günaydın, AK Parti İl Başkanı Akif Gür, Kayapınar Belde Belediye Başkanı Samir Özhan, Yayladüzü köyü muhtarı Mirza Yılmaz ile muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.







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