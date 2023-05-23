AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu, esnafı ziyaret etti

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BATMAN (AA) - AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu sanayi sitesinde esnafı ziyaret etti, talep ve görüşleri dinledi.

Şirinevler Mahallesi'ndeki sanayi sitesini ziyaret eden Nasıroğlu, esnafla görüştü.



Nasıroğlu, "Saha çok güzel. İnsanlarımızın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a güveni tam. 28 Mayıs'ta seçim zaferimiz için dur durak bilmeden, yorulmadan çalışmaya devam ediyoruz. Rabb'imin izniyle 28 Mayıs'ta sandıktan çıkacak güçlü bir sonuçla 'Türkiye Yüzyılı'na yürüyeceğiz." ifadelerini kullandı.





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