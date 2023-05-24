Gercüş'te Köylere Hizmet Götürme Birliği mayıs ayı toplantısı yapıldı

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BATMAN (AA) - Gercüş ilçesinde Köylere Hizmet Götürme Birliği mayıs ayı meclis toplantısı düzenlendi.

İlçe Kültür ve Halk Kütüphanesi Merkezi'nde gerçekleştirilen, Kaymakam Muhammed Öztaş'ın başkanlığını yapılan toplantıya, Köylere Hizmet Götürme Birliği Müdürü Salih Orak ile köy muhtarları katıldı.

Hizmetlerin ve projelerin görüşüldüğü toplantıda, 2023 yılı itibarı ile yapılan kanalizasyon, yol, içme suyu ve parke taşı yatırım ve hizmetlerine ilişkin sunum gerçekleştirildi, birlik üyeliği için seçim yapıldı.

Kaymakam Öztaş, birliğe üye olarak seçilen muhtarlara başarılar diledi.

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