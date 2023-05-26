Batman'ın lezzetleri "Türk Mutfağı Haftası"nda tanıtıldı

BATMAN (AA) - Batman'da "Türk Mutfağı Haftası" etkinlikleri kapsamında, Hasankeyf'te kente özgü geleneksel lezzetlerin tanıtımı yapıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın öncülüğünde kutlanan Türk Mutfağı Haftası çerçevesinde, Valilik, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü işbirliğinde Hasankeyf Müzesi bahçesinde etkinlik düzenlendi.

Programda tescilli şambörek, etli bulgur pilavı, etli bamya ve sumak şerbetinin tanıtımı yapılarak konuklara ikram edildi.

Hasankeyf Kaymakamı Şenol Öztürk, etkinlikle yaptığı konuşmada, geleneksel Türk mutfağının yanı sıra Mezopotamya mutfağının da tanıtımını yaptıklarını söyledi.

Etkinliğin tarihi Hasankeyf'te düzenlenmesinin ayrıca kendilerini mutlu ettiğini belirten Öztürk, şöyle konuştu:

"Dünyada Türk mutfağımız büyük bir atılım içerisinde. Hatta yedinci sıradayız. Tabi bu kadar geniş bir kültür, tat ve lezzet dünya mutfağına da yön veriyor. Son 5 yılda 500'ye yakın ürün tescilimiz var ama global bazda sadece 5 ürünümüzü tescil edebilmişiz. Sayın Cumhurbaşkanımızın eşi hanımefendi ve Cumhurbaşkanlığımızın uhdesinde Türk mutfağımız ve bu tür organizasyonlar önümüzdeki yıllarda bizim bu yerimizi çok daha ileri noktalara çıkaracaktır."

Programa, Hasankeyf Belediye Başkanı Abdulvahap Kusen, İl Kültür ve Turizm Müdürü Mehmet İhsan Aslanlı, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Abdulkadir Özer, İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Aydın, İl Sağlık Müdürü Dr. Semih Canpolat ve vatandaşlar katıldı.

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