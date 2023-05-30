Gercüş'te fırtına etkili oldu

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BATMAN (AA) - Batman'ın Gercüş ilçesinde etkili olan fırtına hayatı olumsuz etkiledi.



İlçenin Tüke mevkisinde etkili olan fırtına nedeniyle bazı ağaçlar devrildi.



Çiftçilerden Hasan Bıçakçı, fırtınanın ilçe ve köylerde badem, kiraz ve erik ağaçları ile üzüm bağlarına zarar verdiğini belirtti.

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