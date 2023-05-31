Batman'da "Akademisyen-Öğrenci Buluşmaları" iş birliği protokolü imzalandı

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BATMAN (AA) - Batman'da "Akademisyen-Öğrenci Buluşmaları" 2. dönem iş birliği protokolü imzalandı.



Valilik ve Belediye desteğiyle Batman Üniversitesi ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında imzalanacak protokol için Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) yerleşkesindeki Kristal Park Sosyal Tesislerinde tören yapıldı.



Törene, Vali Ekrem Canalp, Batman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İdris Demir, İl Mili Eğitim Müdürü Mahmut Kurtaran ile akademisyenler katıldı.

Törende konuşan Vali Canalp, devam eden eğitim sürecinde farklı etkinliklerin öğrencilerin motivasyonunu artırdığını söyledi.

Özellikle üniversitede görevli akademisyenlerin ortaokul ve lise öğrencileri ile buluşmasının öğrencilerin bakış açısını değiştirdiğini ifade eden Canalp, "Üniversitenin asıl amacı bilgi verebilmek ama aynı zamanda da öğrencilerimiz için geniş bir vizyon ortaya koyabilmektir." dedi.

Rektör Demir de, proje kapsamında 8 profesör, 12 doçent, 21 Dr. Öğr. Üyesi, 10 öğretim görevlisi ve 1 araştırma görevlisi olmak üzere toplam 52 akademisyenin 7 bin 650 öğrenci ile bir araya geldiğini kaydetti.

Yeni dönemde etkinlik ve ulaşılan öğrenci sayısının artacağına işaret eden Demir, projeye desteklerinden dolayı Vali Canalp’a teşekkür etti.





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