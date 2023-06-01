Batman'da Halk Eğitimi Merkezince yıl sonu sergisi düzenlendi

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BATMAN (AA) - Batman'da Hayat Boyu Öğrenme Haftası etkinlikleri kapsamında Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünce yıl sonu sergisi düzenlendi.

Halk Eğitim Merkezi bahçesinde gerçekleştirilen sergide, merkez bünyesindeki kurslarda faaliyet yürüten kursiyerlerin hazırladığı el işi ürünler sergilendi.



İl Milli Eğitim Müdürlüğü Hayat Boyu Öğrenme Şube Müdürü Bilgiye Pala, yaptığı açıklamada, Hayat Boyu Öğrenme Haftası etkinlikleri kapsamında yıl boyunca kursiyerler tarafından yapılan ürünlerin sergilendiğini söyledi.

Halk Eğitim Merkezi kurslarında binlerce kişinin eğitim gördüğünü dile getiren Pala, sergide kursiyerlerin hazırladığı ürünleri kamuoyu ile paylaşmak istediklerini ifade etti.

Sergiye, Batman Valisi Ekrem Canalp'in eşi Ayten Canalp ile il protokolü üyelerinin eşleri katıldı.

Etkinlikte yöresel türküler seslendirildi, halk oyunları grubu gösteri sundu.







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