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Batman'da ilkokul öğrencileri için açık sinema etkinliği düzenlendi

AA

Batman'da öğrenci ve velileri için açık hava sinema etkinliği gerçekleştirildi.

Batman'da ilkokul öğrencileri için açık sinema etkinliği düzenlendi

BATMAN (AA) - Batman'da öğrenci ve velileri için açık hava sinema etkinliği gerçekleştirildi.

Batman İlkokulu bahçesinde düzenlenen açık hava sinema etkinliğinde öğrenciler, aileleriyle keyifli zaman geçirdi.

Okul Müdürü Ömer Faruk Bilgin, öğrenci ve aileleri için sosyal aktivite düzenlediklerini belirterek, "Okul ve veli iletişimini daha da güçlendirmek istiyoruz. Beklentimizin üzerinde bir katılım sağlandı. Bu anlamda velilere teşekkürlerimizi sunuyoruz." dedi.

Veli Sümeyye Ekin de etkinliğin çok güzel olduğunu aktararak, bu tür programların devam etmesini istediklerini söyledi.

Öğrenci Sidar Can ise etkinlikte ailesiyle çok eğlendiğini dile getirdi.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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