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Batman'da 122 milyon liraya mal olacak atık su arıtma tesisinin temeli atıldı

AA

Batman'da 122 milyon liraya mal olacak atık su arıtma tesisinin temeli atıldı

BATMAN (AA) - Batman Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) 122 milyon liraya mal olacak atık su arıtma tesisi inşa ediliyor.

Vali ve Belediye Başkan Vekili Ekrem Canalp, OSB'de gerçekleştirilen temel atma töreninde yaptığı konuşmada, tesisin Batman'a ve gelecek nesillere karşı hissettikleri sorumluluğun bir yansıması olduğunu söyledi.

"OSB yıllardan beri Batman Çayı'na ve Ilısu Barajı'na atık su göndermektedir. Bu kabul edilebilir bir durum değil." diyen Canalp, bu nedenle 7 ay önce ilk girişimleri başlattıklarını belirtti.

İdari ve mali işlemlerin gerçekleştirilmesinin ardından ihale yapıldığını ve temel atma aşamasına geçildiğini dile getiren Canalp, "122 milyon liraya mal olacak bir proje. İnsanoğlunun daha fazla üretmeye ihtiyacı var. Daha fazla refaha ve zenginliğe ihtiyacımız var. Bunu yapabilmek için de üretken bir ekonomiye sahip olmak gerekir. Bir yandan üretken bir ekonomiye sahip olacağız aynı zamanda da üretken ekonomimiz çevresel duyarlılıkla beraber ilerleyecek ve gelişecek." diye konuştu.

Daha sonra tesisin temeli atıldı.

Törene, Batman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İdris Demir, Garnizon Komutanı Hava Tuğgeneral İhsan Kaplan, İl Jandarma Komutanı Albay Adem Taşkın, Cumhuriyet Başsavcısı Murat Şahingöz, siyasi partiler ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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