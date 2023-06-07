Batman'da 38 kilogram skunk ele geçirildi

2 can kaybı, 1 kayıp var! Kastamonu için taşkın alarmı! Birçok kenti sel vurdu!

İş yerleri için kira zam oranı belli oldu

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

BATMAN (AA) - Batman’da bir otomobilde 38 kilogram Skunk ele geçirildi, gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamada, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, bir ihbarı değerlendiren İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kent girişinde durdurulan otomobilde arama yapıldı.

Aramada, 38 kilogram skunk ele geçirildi.



Gözaltına alınan 2 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından “uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti” suçu kapsamında çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.