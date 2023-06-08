Müziğe adanmış kısa ömründe öğrencileri sanatla buluşturdu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Müziğe adanmış kısa ömründe öğrencileri sanatla buluşturdu

AA

Müziğe adanmış kısa ömründe öğrencileri sanatla buluşturdu

BATMAN (AA) - İBRAHİM TOPRAK/ÇETİN DOYAR - Batman'ın Kozluk ilçesinde 6 yıl önce PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu şehit düşen müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın'ın hatırası, şehadetinden önce görev yaptığı okula kazandırdığı müzik sınıfında da yaşatılıyor.

Kozluk'ta 9 Haziran 2017'de karne dağıttıktan sonra evine dönerken dönemin Belediye Başkanı Veysi Işık'ın aracına teröristlerce açılan ateş sonucu ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan 22 yaşındaki Aybüke öğretmen, yüreklerde derin bir iz bıraktı.

Şehadetinin ardından isminin yaşatıldığı, bu yıl fen lisesine dönüştürülen okula girenleri Aybüke öğretmenin duvarlara asılan fotoğrafları ve öz geçmişi karşılıyor.

Okula kazandırdığı müzik atölyesi ile öğrencileri sanatla buluşturan Aybüke öğretmen, severek söylediği Mağusa Limanı türküsünü seslendiren öğrencileri tarafından sevgiyle yad ediliyor.

- "Piyano çalmayı öğreniyorum"

Şenay Aybüke Yalçın Fen Lisesi'ndeki müzik sınıfında enstrüman çalmayı öğrenen öğrencilerden Rabia Arıcı, AA muhabirine, şehit öğretmenlerinin bir dönem görev yaptığı okulda eğitim görmekten memnuniyet duyduğunu söyledi.

Onun kurduğu müzik atölyesinde eğitim almanın kendisi için çok anlamlı olduğunu belirten Arıcı, "Keşke bize bu sınıfta müzik dersi verebilseydi, çok mutlu olurduk." dedi.

Arıcı, müzik sınıfında farklı enstrümanlar çalmayı öğrendiklerini ifade etti.

Hasan Doyar da Aybüke öğretmenin kurduğu müzik sınıfında eğitim gördüğü için mutlu olduğunu dile getirerek, "Müzik atölyesinde öğretmenlerimizin desteğiyle farklı müzik aletlerini çalmayı öğreniyoruz. Arkadaşlarımızla koro oluşturuyoruz. Piyano çalmaya merakım var. Piyano çalmayı öğreniyorum." diye konuştu.

- Okula başladığı ilk gün, "Okulumuzda müzik sınıfı var mı?" diye sordu

Aybüke öğretmen ile aynı dönemde okulda müdür yardımcısı olarak göreve başlayan Şenay Aybüke Yalçın Fen Lisesi Müdürü Nazmi Altuner de her yıl 24 Kasım Öğretmenler Günü ile karnelerin verildiği haziran ayının kendileri için hüzünlü geçtiğini söyledi.

Şehit öğretmenin, görev yaptığı okulda, meslektaşlarında ve öğrencilerinde derin izler bıraktığını dile getiren Altuner, Aybüke öğretmenin göreve başladığı ilk gün okulda bir müzik sınıfı olup olmadığını sorduğunu aktardı.

Altuner, o güne kadar okulda müzik sınıfı olmadığını belirterek, "Kendi imkanlarıyla müzik sınıfı oluşturdu. Kendisine ait birkaç enstrüman getirdi. Müzik dersinin uygulamalı bir şekilde yapılması için gayret ediyordu. Aybüke öğretmenimizin ilk çalışmalarından biri okula bir piyano kazandırmak oldu. Dönemin okul müdürüyle yaptığı görüşmelerden sonra Kaymakama okulun bu eksiğinin olduğunu söyledi ve Kaymakamlığın desteğiyle okula bir piyano kazandırılmış oldu." dedi.

- "Öğrenciler onun sayesinde müzikle, enstrümanlarla tanıştı"

Aybüke öğretmen sayesinde oluşturulan okul korosu ile yıl sonu etkinliklerini müzikli yaptıklarını anlatan Altuner, Aybüke öğretmenin okula çok emeğinin geçtiğini söyledi.

Altuner, "Öğrenciler onun sayesinde müzikle, enstrümanlarla tanıştı." ifadesini kullandı.

Aybüke öğretmenin güler yüzlü ve cana yakın bir insan olduğunu belirten Altuner, personel ile de tek tek selamlaştığını, onların hal ve hatırlarını sorduğunu kaydetti.

Altuner, Aybüke öğretmenin derslerinin çok neşeli geçtiğini ifade ederek, "Güler yüzüyle etrafına ışık saçan bir öğretmendi. Aybüke öğretmenimizi bütün öğrencilerimize anlatıyoruz, yeni Aybükeler yetişsin diye. Onu unutmadık, unutmayacağız, unutturmayacağız." diye konuştu.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Batman'da Mahalle Buluşmaları programı düzenlendi
YEREL HABERLER Batman'da Mahalle Buluşmaları programı düzenlendi
Gercüş'te depremzedeler için sergi ve kermes düzenlendi
YEREL HABERLER Gercüş'te depremzedeler için sergi ve kermes ...
Batman'da 38 kilogram skunk ele geçirildi
YEREL HABERLER Batman'da 38 kilogram skunk ele geçirildi
Batman´da polisin `dur´ ihtarına uymayan otomobilden 38 kilo uyuşturucu ele geçirildi
YEREL HABERLER Batman´da polisin `dur´ ihtarına uymayan otomobilden ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.