Sason'da yıl sonu sergisi düzenlendi

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BATMAN (AA) - Batman'ın Sason ilçesinde Hayat Boyu Öğrenme Haftası dolayısıyla Halk Eğitim Merkezince Çok Amaçlı Toplum Merkezi (ÇATOM) Aile Destek Merkezinde (ADEM) düzenlenen kurslarda üretilen ürünlerin beğeniye sunulduğu sergi açıldı.

ÇATOM bahçesinde düzenlenen sergide el işi, dokuma, resim ve çeşitli alanlarda açılan kurslara katılan kursiyerlerin yıl boyu hazırladığı ürünler sergilendi.

Sergininin açılışında konuşan Sason Kaymakamı Murat Mete, Halk Eğitim Merkezinde her branşta vatandaşa hayat boyu eğitim verilmeye devam ettiğini belirterek, katılımın olmasının kendilerini sevindirdiğini ifade etti.



Mete, bu çalışmalarda emeği geçen başta Halk Eğitim Merkezi Müdürü olmak üzere eğitimciler, kursiyerler, destek veren tüm kurum ve kuruluşlara teşekkür etti.



Sason'un kültürünün ne kadar zengin olduğunu gördüklerini dile getiren Mete, "Bu güzel çalışmaları burada sergilemekten mutluyuz. Hayırlı olsun." dedi.



Kaymakam Mete daha sonra eşi Pınar Mete ile ürünleri inceledi.



Serginin açılışına, kurumların temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.





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