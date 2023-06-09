Batmanlı kasaplar kutsal topraklara gidecek

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BATMAN (AA) - Batman'da kasaplar kutsal topraklara gidecek.



Batman Kasaplar Derneği Başkanı Mehmet Ali Rüzgar, kutsal topraklara kasap olarak daha önceki senelerde gidildiğini, fakat yaşanan salgından dolayı kasap olarak kutsal topraklara gidemediklerini belirtti.

Kutsal topraklara kasap, kasap yardımcısı ve işçi olarak üç ayrı kategoride gidildiğini aktaran Rüzgar, şöyle konuştu:



"Kasap, kasap yardımcısı ve işçiler başvuru yaptıktan sonra Batman'da bir sınava giriyorlar. Yapılan sınavı geçenler ise Diyarbakır'da yapılan ve Suudi Arabistan'dan gelen heyetin yaptığı ikinci sınava giriyor. İki sınavı da geçen kasaplar hacıların kurbanlarını kesmek için kutsal topraklara gidecek."



Kasap olarak kutsal topraklara gidecek olan Abdüsselam Rüzgar da ilk defa hacca gideceğini belirterek, “Kasap olarak hacca gitmek için başvurdum. Batman ve Diyarbakır'da yapılan iki sınavı da geçtim. Çok heyecanlıyım." dedi.

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