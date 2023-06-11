Hayrat İnsani Yardım Derneği Şubesi Gercüş'te 50 çocuğu sünnet ettirdi

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BATMAN (AA) - Batman'ın Gercüş ilçesinde Hayrat İnsani Yardım Derneği Şubesi 50 çocuğu sünnet ettirdi.



Gercüş Kırkat Göleti mesire alanında düzenlenen etkinlikte sünnet ettirilen çocuklara Kaymakam Muhammed Öztaş ve Hayrat İnsani Derneği Şube Başkanı Abdullah Temiz tarafından çeşitli hediyeler verildi.



Kaymakam Öztaş, çocukların sünnet ettirilmesi için çalışma yürüten derneğe teşekkür etti.



Abdullah Temiz de bu çalışmaya katkı sunan tüm bağışçılara teşekkür etti.



Etkinlik yemek ikramı ile sona erdi.











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