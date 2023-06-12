Batman'daki uyuşturucu operasyonunda 9 şüpheli tutuklandı

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BATMAN (AA) - Batman'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 13 kişiden 9'u tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik çalışma başlatıldı.

Bu kapsamda, 7 Haziran'da tespit edilen adreslere düzenlenen operasyonda, 12 kök hint keneviri, 15,55 gram esrar, 0,85 gram eroin, 3 ecstasy hap ve 260,73 gram metamfetamin ele geçirildi.

Gözaltına alınan 13 şüpheliden 9'u, emniyetteki işlemlerin ardından çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.





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