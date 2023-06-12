Sason'da 3 ayda 104 dönüm alanda 7 bin 500 fidan toprakla buluşturuldu

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BATMAN (AA) - Batman'ın Sason ilçesinin Koçkaya köyündeki yaylada 104 dönüm alana 3 ayda 7 bin 500 fidan dikildi.

​​​​​​​Yücebağ Jandarma Karakol Komutanı Kıdemli Başçavuş Mesut Göl ve Koçkaya köyü muhtarı Celal Akın’ın öncülüğünde ağaçlandırma çalışmalarına hız verildi.



Bu kapsamda Koçkaya köyündeki yaylada 3 ayda 104 dönümlük alanda 7 bin 500 fidan toprakla buluşturuldu.

Muhtar Akın, keklik için uygulanan av yasağından sonra ağaçlandırma çalışmalarına hız verdiklerini ifade ederek, ayrıca aynı alanda piknik ve dinlenme alanı da oluşturduklarını kaydetti.

Köyde yaşayan vatandaşlardan Şehmus Onuş, daha önce hiç fidan bulunmayan bu alanı ağaçlandırmak istediklerini belirtti.

Mirza Onuş da yeniden canlandırılan bu yaylaya ailece piknik yapmaya geldiklerini ifade ederek, bu çalışmada emeği geçen herkese teşekkür etti.









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