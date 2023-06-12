Batman Üniversitesi'nde mezuniyet töreni düzenlendi

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BATMAN (AA) - Batman Üniversitesi'nden (BATÜ) mezun olan 2 bin 486 öğrenci için tören gerçekleştirildi.

BATÜ Batı Raman Kampüsü'nde düzenlenen tören fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokullarında öğrenim gören öğrencilerin geçişiyle başladı.

Üniversite birincisi Mehmet Nuri Aydinalp, mezun olan öğrenciler adına konuşma yaptı, mezuniyet kütüğüne plaket çaktı.

Törende konuşan BATÜ Rektörü Prof. Dr. İdris Demir, mezun olan tüm öğrencileri tebrik etti.

Bu yıl 8 fakülte, 1 yüksekokul ve 4 meslek yüksekokuldan 2 bin 486 öğrencinin mezun olduğunu belirten Demir, "Bilimin ışığında bir dünya üniversitesi olma yolunda ilerlerken bu yolu aydınlatan değerli meslektaşlarım, sizlerin yetiştirdiği mezunlarımız sayesinde Batman Üniversitesi ismi tüm Türkiye'de anılacak. Bu önemli günün mimarları olarak alanında uzman 526 akademisyenimiz, öğrencilerimize kendilerini geliştirmeleri için katkı sundunuz, onlarla tek tek ilgilenerek alanlarında bilgi sahibi bireyler olmasında rol model oldunuz." şeklinde konuştu.

"Bir üniversiteyi üniversite yapan temel bileşenlerden birisi mezunlarıdır. Siz mezunlarımızı sanata, toplumsal gelişmelere açık, cesur bireyler olarak yetiştirmeye çalıştık. Sizlerin becerisi, başarısı, sağlam duruşu ve göstereceğiniz iş ahlakı üniversitemizin somut çıktıları olarak anılacak. Bu nedenle çok çalışarak üniversitemizi hayatınız boyunca omzunuzda ve göğsünüzde taşıyacağınızı hatırlatmak isterim." diyen Demir, mezunlara başarılar diledi.

Konuşmaların ardından Vali Ekrem Canalp, üniversiteyi birincilikle bitiren İslami İlimler Fakültesi öğrencisi Mehmet Nuri Aydinalp'a plaket ve başarı belgesi verdi.

Tören, mezuniyet marşının okunmasının ardından keplerin atılmasıyla sona erdi.

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