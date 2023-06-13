Batman'da 5 hırsızlık şüphelisi tutuklandı

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BATMAN (AA) - Batman'da hırsızlık olaylarına karıştığı tespit edilen 5 zanlı tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, kentte farklı zamanlarda yaşanan hırsızlıklara ilişkin İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince çalışma başlatıldı.

Bu kapsamda, cep telefonu, dizüstü bilgisayar, gitar, çanta ve kredi kartı çaldığı tespit edilen 5 şüphelinin adresleri belirlendi.

Düzenlenen operasyonlarda T.Ü, Ö.Ç, D.Ö, P.Ç. ve S.A. gözaltına alındı.

Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede tutuklandı.

Adreslerde ele geçirilen çalıntı eşyalar sahiplerine teslim edildi.





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