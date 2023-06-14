Hasankeyf'te açık hava konseri düzenlendi

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BATMAN (AA) - Batman'ın Hasankeyf ilçesinde "Anadolu Ezgileri" açık hava konseri düzenlendi.

Batman Belediyesi ve Kaymakamlık tarafından 2023 yaz etkinlikleri kapsamında Hasankeyf Müzesi Amfi Tiyatro'da gerçekleştirilen etkinlikte, Diyarbakır Medeniyetler Korosu sahne aldı.

Koronun Türkçe, Kürtçe ve Zazaca seslendirdiği şarkılara, vatandaşlar da eşlik etti.

Kentte KYK yurtlarında kalan depremzedeler de Batman Belediyesine ait otobüslerle konser alanına getirildi.

Kaymakam Şenol Öztürk, yaptığı konuşmada, Hasankeyf'in turizm açısından canlanacağını belirterek, "Bizler bu şehri hep birlikte doğa, kültür ve su turizmi ile sanat merkezi olarak büyütüp geliştirmeye devam edeceğiz." dedi.

Eski Hasankeyf'i aratmayacak projeleri hayata geçirmeye başladıklarını ifade eden Öztürk, "Hasankeyf'ten beklentilerimiz çok fazla, devletimizin beklentileri çok fazla. İnşallah vatandaşlarımızla bu şehri eski Hasankeyf'ten bile çok daha öteye götüreceğiz. Çok daha başka bir hale gelecek." diye konuştu.

Etkinliğe, İl Kültür ve Turizm Müdürü İhsan Arslanlı, Batman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İdris Demir ile kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri de katıldı.



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