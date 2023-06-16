Batman Belediyesi araç filosuna 4 araç daha kattı

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BATMAN ( AA) - Batman Belediyesi düzenlenen törenle araç filosuna 4 körüklü otobüs kattı.

Vali ve Belediye Başkan Vekili Ekrem Canalp, Batman Belediyesi Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğü bahçesinde düzenlenen törende, merkezdeki köylerle ilgili ulaşım talebi olduğunu, talep üzerine planlamaya geçtiklerini söyledi.

Kapasiteyi artırdıklarını kaydeden Canalp, araç filosuna katılan 4 körüklü otobüsle köylere otobüs seferlerini başlattıklarını bildirdi.



Canalp, "Bu da bizim için çifte mutluluktur. Otobüs filomuzu sürekli gençleştiriyoruz ve köylerimizdeki bu kapasite artışı dışında merkezdeki kapasiteyi de sürekli artırıyoruz." dedi.

AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu da halka hizmet hakka hizmet anlayışıyla hizmet verdiklerini aktardı.

Yeni otobüslerin vatandaşlara hizmet sunacağını ifade eden Nasıroğlu, "Bununla yetinmeyip köylerimize de ulaşım hizmetini sağlıyoruz. Köylerdeki vatandaşlarımızın da temel ihtiyaçlarından biri olan taşımacılığı biraz daha yaygınlaştıracağız." diye konuştu.



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