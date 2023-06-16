Batman'da 25 ruhsatsız tabanca ele geçirildi

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BATMAN (AA) - Batman'da düzenlenen operasyonda, 25 ruhsatsız tabanca ele geçirildi, gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kentte ruhsatsız tabanca üretimi yapan ve satanların yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

Kent merkezinde tespit edilen bir adrese operasyon düzenlendi.

Operasyonda, 25 ruhsatsız tabanca, 46 şarjör, 700 tabanca namlusu, çok sayıda silah parçaları ve silah imalatında kullanılan teknik malzemeler ele geçirildi, 1 şüpheli yakalandı.

Gözaltına alınan şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.





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